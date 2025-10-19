Aanmelden avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht Vlagtwedde nog steeds mogelijk

VLAGTWEDDE – Zaterdag 25 oktober wordt in het kader van de Nacht van de Nacht door de Dorpsvereniging Vlagtwedde al voor de vierde keer op rij een avondwandeling georganiseerd. Hoewel er al behoorlijk wat inschrijvingen binnen zijn, is er nog plaats voor ca. 10 personen deel te nemen aan deze bijzondere wandeling met onderweg de nodige informatie over de Nacht van de Nacht en dieren die in het wandelgebied voorkomen.
Wat gaan we doen?
We gaan in groepen een avondwandeling maken in het bos tussen de Weenderstraat en de Wollinghuizerweg ten zuiden van de Renneborgweg, waarbij er uitleg en informatie wordt gegeven door vrijwilligers die veel kennis van het bos en de dieren daarin hebben. De wandeling gaat hoofdzakelijk over bospaden.
Wanneer: zaterdag 25 oktober
Startplaats: Achterweg (ter hoogte van de Renneweg)
Parkeren: langs de Achterweg en de verschillende inhammen
Starttijd: de eerste groep start om 19.00 uur; een volgende groep start een kwartier later.
Voor wie: volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar
Thema: “Bevers en dassen”
Aanmelding: vanaf 1 oktober t/m 22 oktober 2025
via de mail: info@dorpsverenigingvlagtwedde.nl
of via de telefoon: 06-15474727 (Wilma) of 06-13426912 (Harm Jan)
(bij aanmelding graag de naam (namen) vermelden, alsmede het telefoonnummer)
Er kunnen 50 personen deelnemen, vol is vol. De deelnamelijst wordt vastgesteld op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Bij overschrijding wordt er met een reservelijst gewerkt.
Na aanmelding krijgt men z.s.m. nader bericht wat betreft het al dan niet kunnen deelnemen, de exacte startplaats, de starttijd en andere zaken betreffende de organisatie.
Graag een zaklantaarn meenemen (het licht op de mobiel is erg fel) en goed schoeisel: de tocht is ca. 4 km lang en met de uitleg en info erbij bent u ongeveer anderhalf uur onderweg. Deelname is gratis.
Onderweg is er voor iedere deelnemer warme chocolademelk / koffie / thee en een traktatie.
Daarnaast de oproep aan alle inwoners van Vlagtwedde om tijdens deze Nacht van de Nacht-wandeling de (buiten)lampen zoveel mogelijk uit te laten, om zo het effect te vergroten en ons bewust te zijn van de schoonheid van de donkere avond / nacht.
Bron: HJ Pleiter
Catharina Glazenburg