Aanmelden avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht Vlagtwedde nog steeds mogelijk

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 19 oktober 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN DROGE DAG | HERFST OP KOMST

Af en toe is er vandaag nog een beetje zon maar dat is allemaal niet zo veel, want vaak is er midden- en hoge bewolking. Het zal dus meestal een beetje flets zonnetje en het is fris met een zwakke tot matige zuidoostenwind en een maximumtemperatuur van 13 graden. Vannacht daalde de temperatuur nog tot 4 graden.

Morgen gaan we beginnen aan een andere fase in het weer, want lagedrukgebieden worden actief boven de Britse eilanden en wij krijgen in de loop van de nacht en morgenochtend af en toe regen. Morgenmiddag is dat voorbij en dan zijn er opklaringen met nog een enkele bui, méér kans op enkele buien is er morgenavond.

Dinsdag zijn er vooral in de ochtend en in de middag buien, later zijn er meer opklaringen. Er kan morgen + dinsdag per dag 3 tot 5 mm aan neerslag vallen. Maximum morgen rond 16, dinsdag rond 14 graden, en windkracht 3 tot 6 uit zuid tot zuidwest. Woensdag is het de meeste tijd droog met minder wind, maar daarna ligt een actief lagedrukgebied in onze omgeving. Dat geeft flinke perioden met regen en onweer en windvlagen. Per dag kan dan 10 mm regen vallen, maximumtemperatuur eind van de week rond 14 graden.