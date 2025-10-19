Autosportseizoen in Ter Apel afgesloten met Autocross-spektakel

TER APEL – Het is voor vele autocross coureurs inmiddels een traditie geworden. Na een lang autocross seizoen betrad een zeer groot aantal deelnemers uit heel Nederland en Duitsland vandaag het asfalt in Ter Apel van het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel, dat normaliter in gebruik is voor het Nederlandskampioenschap Ovalracing. Voor vele autocrosscoureurs die normaliter alleen hun wedstrijden rijden op zand en/of kleibanen, was het een unieke kans om hun kunnen eens op het veel snellere asfalt te laten zien.
Altjo Wubbema was bij de races aanwezig en maakte onderstaande foto’s.
Meer foto’s vindt u hier.
Catharina Glazenburg