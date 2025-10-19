Damclub Winschoten consolideert, na puntendeling met Hijken DTC 3, 2e plaats in 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 18 oktober stond de derde ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender van de KNDB. Het team van Winschoten ging voor de “uitwedstrijd” naar Hijken DTC 3.
In de plaatselijke Dorpshoeve kwam Hijken DTC 3, deze ronde in de sterkste formatie achter de borden (gemiddelde rating 1065 punten) tegen Winschoten gemiddeld 1005 ratingpunten. De wedstrijd begon overigens om klokslag 12:00 uur. Ondanks deze “underdogpositie”, trok het team van Winschoten zich aan de tegenstander op en wist zowaar aan de eindstreep een 8 – 8 gelijkspel op het scorebord te brengen. Met dit resultaat consolideerde Winschoten haar 2e plaats in de 2e klasse A. Frederik Bos en Rob Knevel tekenden voor de winst, aangevuld met remises van Martin Viel, Albertus Kamps,
Egbert Wierenga en Geert Lubberink.
Wedstrijdverloop
Hijken opende de score na verlies van Johan Tuenter (rating 906) tegen Hans van der Laan (rating 1059), daarna volgden 2 remises van Geert Lubberink en Albertus Kamps tegen respectievelijk Hilko Koning en Ben Dekens. Rob Knevel trok intussen de tussenstand naar
4 – 4 na een verrassende winst tegen Kor de Groot (rating 1170). In een goede stand raakte Kor namelijk verstrikt in de Coup Fabre, in het verleden ook wel Maanslag genoemd.
De overgebleven stand wikkelde Rob rustig af naar winst. Vervolgens nam Hijken weer een voorsprong na verlies van Janick Lanting (rating 980) tegen de sterke Alex Boxum (rating 1170) 6 – 4. Even later maakte Martin Viel keurig remise tegen Henk Pruim, 7 – 5. In de tussentijd waren Frederik Bos en Wim Koopman verzeild geraakt in een eindspel.
Frederik vocht voor winst en Wim voor remise, echter Wim kwam na enig denkwerk tot een, zo op het oog, ingenieuze zet. Echter, met deze foute “achterloper” glipte Wim een punt door de vingers en kon Frederik beide punten in ontvangst nemen, met als verrassende 7 – 7 tussenstand. Na een knappe puntendeling van Egbert Wierenga (rating 892) tegen Hans van der Nap (rating 1009) eindigde de wedstrijd in 8 – 8 onbeslist. Met deze uitslag blijft Winschoten 2e en Hijken DTC 3 op de 4e plaats staan.
Tussenstand
Damgenootschap “Het Noorden” 2 uit Groningen blijft koploper in de 2e klasse A met een 100% score, 6 punten uit 3 wedstrijden. Het basisteam met de hoogste rating
“De Vechtstreek” uit Gramsbergen (gemiddeld 1086 punten) nestelde zich na een 6 – 10 “uitoverwinning” bij Roden/Leek 2 op de 5e plaats en kan vanaf nu in de achtervolging. Kortom het blijft spannend in de 2e klasse A wie uiteindelijk kampioen wordt en automatisch promoveert naar de 1e klasse en nummer 2 die een promotiewedstrijd mag spelen. Volgens de prognose gaan de huidige nummers 1 t/m 5 strijden wie kampioen en wie 2e wordt.
Uitslagen 3e ronde 2e klasse A
Roden/Leek 2 – De Vechtstreek Gramsbergen 6 – 10
Hijken DTC 3 – Winschoten 8 – 8
Hijken DTC 4 – HDC Hoogeveen 4 7 – 9
DCH Heerenveen 3 – DG Het Noorden 2 Groningen 4 – 12
Warffum vrij
Stand 2e klasse A KNDB
- Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 3 – 6 32 bp
- Winschoten 3 – 4 27 bp
- Warffum 1 2 – 3 18 bp
- Hijken DTC 3 3 – 3 26 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 1 2 – 2 16 bp
- Roden/Leek 2 3 – 2 23 bp
- HDC Hoogeveen 4 3 – 2 16 bp
- DCH Heerenveen 3 2 – 1 12 bp
- Hijken DTC 4 3 – 1 22 bp
Programma 4e ronde op zaterdag 8 november
HDC Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 3
Winschoten – Hijken DTC 4
De Vechtstreek Gramsbergen – Hijken DTC 3
Warffum – Roden/Leek 2
DG Het Noorden vrij
Bron: Geert Lubberink
Catharina Glazenburg