Geslaagde start van de Diamant Competitie Onstwedde 2025 bij PSV De Driesporen

ONSTWEDDE – Op zaterdag 18 oktober 2025 vond bij Manege De Driesporen in Onstwedde de eerste wedstrijd van de Diamant Competitie Onstwedde 2025 plaats.
Al vanaf acht uur ’s ochtends kwamen de eerste combinaties aan de start, en pas rond half tien ’s avonds reed de laatste deelnemer de ring uit. Het werd een lange, maar bovenal sportieve en gezellige dag vol mooie dressuurmomenten.
De Diamant Competitie is een initiatief van PSV De Driesporen en biedt ruiters en amazones uit de breedtesport de kans om ervaring op te doen in een officiële wedstrijdbaan. Zowel pony- als paardencombinaties verschenen in de verschillende rubrieken van klasse B tot en met ZZ-Licht. De sfeer in de manege was gemoedelijk, met volop support van publiek en stalgenoten langs de baan. “Het is geweldig om te zien hoeveel enthousiasme er is, zowel bij de deelnemers als bij de toeschouwers,” vertelt een woordvoerder van PSV De Driesporen. “Iedereen reed met plezier en liet zich van zijn of haar beste kant zien. Dat maakt zo’n dag bijzonder.”
De competitie bestaat uit drie wedstrijddagen, waarbij deelnemers punten verzamelen voor het eindklassement. De volgende wedstrijd staat gepland op zondag 23 november, gevolgd door de finale op zaterdag 20 december 2025. Met de eerste succesvolle wedstrijddag is de toon gezet voor een veelbelovende reeks dressuurdagen in Onstwedde.
Bron en foto: Freerk Boskers
Klik hier voor alle foto’s
Catharina Glazenburg