Ierse Folkband Fling geeft concert in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Zondag, 2 november geeft de band FLING een concert in het Albatrosgebouw (voormalig Doopsgezinde kerkje).
Fling brengt Ierse muziek tot leven en speelt traditionele Ierse muziek op een bijzondere manier. Het repertoire bestaat uit bekende klassiekers en eigen composities. Je hoort krachtige zang, levendige fiddle, heldere snaren, betoverende houten dwarsfluit en melancholische Uilleann pipes.
Annemarie de Bie: Internationaal geprezen als toonaangevend zangeres speelt daarnaast Ierse dwarsfluit, bodhran en gitaar.
Evertjan ’t Hart : Oprichter en arrangeur , vormt de unieke sound van de band met zijn Uilleann Pipes, Whistles en Bouzouki.
Anne Marije van der Leest: voegt met haar krachtige fiddle-partijen extra diepgang toe, waarbij haar vioolspel in de ruige Donegal-stijl Fling’s muziek nog rijker maakt..
Culturele Commissie Pekela
Zondag 02 november 2025
Albatrosgebouw(voormalig Doopsgezinde kerkje)
Abr. Westersstraat A83
9663 PB Nieuwe Pekela
Aanvang 11.00 uur , foyer open 10.00 uur
Aanmelden voor het concert is mogelijk via: info@sccpekela,nl
Bron: R Kral Brunen
Catharina Glazenburg