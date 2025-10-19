DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vrijdag zijn uit een kerkraam van de St. Vitus-kerk aan de Domhof in Meppen drie glasstaven gestolen.
Volgens de eerste bevindingen waren de bijzondere glaselementen – twee rode en één blauwe staaf – donderdagavond nog intact. De diefstal moet vrijdag tijdens de openingstijden hebben plaatsgevonden. De schade wordt geschat op circa € 1.500,-. De politie Meppen is op zoek naar informatie. Mensen die verdachte personen in de omgeving van de kerk hebben gezien of andere relevante waarnemingen hebben gedaan, worden verzocht te bellen naar 05931 9490.
Tussen 22.00 uur op vrijdagavond en 13.40 uur op zaterdagmiddag raakte in Meppen een geparkeerde auto beschadigd. Het voertuig, een Hyundai i40, stond ten tijde van het incident geparkeerd in de Versener Straße. Een onbekende persoon heeft meerdere krassen op de lak van de auto aangebracht.
Getuigen die die nacht verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Versener Straße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 / 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
