KV Stadskanaal’74 organiseert 23e internationale zaalkorfbaltoernooi

STADSKANAAL – Vrijdag (31 oktober) en zaterdag (1 november) vindt in Stadskanaal alweer het 23e internationale zaalkorfbaltoernooi plaats. Dit wordt georganiseerd door KV Stadskanaal’74.
Dit jaar zal er gespeeld gaan worden met maar liefst 12 teams waarvan er 11 van buiten Nederland komen en afkomstig zijn uit vier werelddelen. Naast de nationale teams van de Wales, Schotland en Zwitserland spelen er ook teams uit Duitsland, Engeland en Catalonië. Maar de absolute smaakmakers zijn toch wel de nationale teams uit USA, Canada en Singapore en een provinciale high school selectie uit Harare in Zimbabwe.
De drie laatstgenoemde teams zullen vanaf dinsdag de provincie doorreizen en hun korfbalkunsten vertonen. Op vrijdag en zaterdag doen zij mee aan het toernooi en op zondag spelen USA, Canada en Singapore nog interland wedstrijden.
Het toernooi begint vrijdagavond om 18.00 uur en op zaterdagavond vinden tot 22.00 uur de finaleronden plaats. Op zondag is er de gebruikelijke interland dag met drie interlands.
Alle wedstrijden vinden plaats in Sporthal De Spont in Stadskanaal.