Lichtbogen tussen BWI en Sorghvliethal beschadigd, oorzaak nog onduidelijk

VEENDAM – Langs het voetpad tussen het BWI-gebouw en de Sorghvliethal staan sinds september 2023 twaalf opvallende lichtbogen met ledverlichting. Deze bijzondere verlichting werd geplaatst na de reconstructie van de Sorgvlietlaan en gaf het gebied een herkenbare en sfeervolle uitstraling.
Bij vier van de lichtbogen is schade ontstaan. Bij drie is de ledverlichting volledig verdwenen, bij één hangt een deel los. Of dit het gevolg is van vernieling of van een technisch defect is op dit moment niet duidelijk. De schade is inmiddels al zo’n anderhalve maand zichtbaar, maar herstel blijft vooralsnog uit.
Hoewel het pad nog voldoende verlicht is, is het jammer dat juist deze speciaal ontworpen lichtbogen nu niet meer volledig functioneren. Zeker in deze donkere periode van het jaar zou het wenselijk zijn dat de verlichting snel wordt hersteld. Het is niet bekend wanneer dit zal gebeuren. Een spoedige aanpak zou niet alleen de uitstraling van het gebied herstellen, maar ook een duidelijk signaal afgeven dat schade aan openbare voorzieningen serieus wordt genomen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg