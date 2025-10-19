ONSTWEDDE – Megatransport transformator passeert Onstwedde
Een paar uur eerder dan vorige week passeerde vanmiddag transformator megatransport het dorp Onstwedde.
Voordat de kolonne de verzwaarde brug over het Pagediep overging was er een pauze voor de medewerkers.
Onder het oog van weer heel veel toeschouwers ging de rit voorspoedig weer van start en werd de afslag naar de Barkhoornweg zonder moeite genomen.
Het aanwezige publiek was onder de indruk van de enorme omvang van het transport maar zeker ook van de vakmanschap van de transportmedewerkers.
Geert Smit