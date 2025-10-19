Megatransport transformator vertrekt vlot vanuit Veendam

VEENDAM, TER APELKANAAL – Vanmorgen is het tweede megatransport van een reusachtige transformator vanuit de haven aan de Adriaan Tripweg in Veendam richting Ter Apelkanaal soepel verlopen. Het transport vertrok rond 07.15 uur, ruim 45 minuten eerder dan bij het eerste transport vorige week.
Het konvooi kwam in beweging kort na zonsopkomst en reed zonder noemenswaardige vertraging richting het viaduct bij de N33. Na iets meer dan een uur was dit punt al gepasseerd, waarmee het transport duidelijk vlotter verliep dan de vorige keer.
Langs de route in Veendam stond slechts een kleine groep belangstellenden te kijken. De publieke belangstelling bleef hier beperkt. Opvallend was dat er in Veendam geen politie of extra beveiliging zichtbaar was, terwijl TenneT eerder in de media had aangekondigd dat er meer toezicht zou komen. Voor het transport reed wel een auto met een matrixbord waarop stond: “Houd 10 meter afstand.” Die oproep volgde op eerdere zorgen over toeschouwers die te dicht bij het konvooi kwamen.
De enorme transformator baande zich een weg richting het hoogspanningsstation in Ter Apelkanaal, waar de aankomst rond 16.00 uur wordt verwacht. Het volgende transport staat gepland voor zondag 26 oktober.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg