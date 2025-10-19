Muzikale wandeling van MOW/ Museum Westerwolde naar De Lethe

BELLINGWOLDE – Vandaag vond onder leiding van zanger en gitarist Tim Knol een bijzondere wandeltocht plaats. Zowel in de ochtend als in de middag konden deelnemers meewandelen van museum De Oude Wolden naar het buurtschap De Lethe, een route van ongeveer acht kilometer.
De wandelingen maakten deel uit van een serie muzikale tochten die Knol enkele jaren geleden startte om muziek en natuur met elkaar te verbinden. Onderweg verraste hij de wandelaars met korte optredens op bijzondere plekken .
Tijdens de tocht werd het grensgebied bij De Lethe verkend, een streek met een rijke geschiedenis. In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog lagen hier kleine schansen, later werd het gebied bewoond door turfstekers en smokkelaars die de dijkjes en paadjes goed kenden. Tegenwoordig is het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer en bekend om zijn vogelrijkdom en moerasvegetatie.
Naast Tim Knol liepen ook andere betrokkenen mee, waaronder René Perton, die veel over de geschiedenis van De Lethe wist te vertellen, en kunstenaar Marijk Gerritsma, van wie inMOW/ Museum Westerwolde het werk Waterloop te zien is in de tentoonstelling Verdwalen.
De belangstelling voor de wandelingen was groot. Zowel de ochtend- als de middageditie trok een enthousiast gezelschap wandelaars die genoten van muziek, verhalen en natuur.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg