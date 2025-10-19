Schuberts levensverhaal in de Garnizoenskerk in Oudeschans

OUDESCHANS – Vandaag vond in de Garnizoenskerk in Oudeschans een bijzondere muzikale en theatrale voorstelling plaats: Schuberts levensverhaal, uitgevoerd door het Dutch String Collective.
In deze voorstelling werd de muziek van Franz Schubert geplaatst in de context van zijn dramatische en korte leven. Schubert, die slechts 31 jaar oud werd, componeerde in zijn korte bestaan een indrukwekkend oeuvre vol schoonheid, verlangen en melancholie. De voorstelling, bedacht en geschreven door Marieke de Bruijn, verweefde muziek, vertelling en theater tot een intieme en meeslepende ervaring.
Het Dutch String Collective, bestaande uit vijf strijkers, piano en een verteller, bracht Schuberts muziek tot leven, terwijl het publiek werd meegenomen in het persoonlijke drama en het mysterie rond de liefde en het leven van de componist.
In het kader van het 50-jarig jubileum van de concerten in de Garnizoenskerk kreeg dit concert een bijzondere aankleding. Bezoekers werden omringd door zo’n twintig schilderwerken van Anne Lamfers uit Stadskanaal. Deze schilderijen verbeelden de liederen uit Die Winterreise, gecomponeerd door Franz Schubert.
Lamfers maakte de serie begin jaren negentig in opdracht van de gemeente Stadskanaal en stelde ze voor deze gelegenheid ter beschikking om in de kerk te exposeren.
De schilderijen blijven nog enige tijd in de kerk te zien. Op zondag 26 oktober om 14.00 uur vindt de officiële opening van de expositie plaats, met een concert waarin alle liederen uit Die Winterreise worden uitgevoerd.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg