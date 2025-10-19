Succesvol weekend voor ZPC Bubble

VEENDAM – Afgelopen weekend organiseerde ZPC Bubble voor de 47ste keer het internationale Zechstein Zwemtoernooi. In totaal namen zo’n 430 zwemmers van 31 verenigingen uit Nederland en Duitsland deel.
De deelnemers, jong en oud, verbleven gezamenlijk in het Indoorcentrum Veendam. Het Zechstein Zwemtoernooi is een tweedaags evenement waarbij het naast sportieve prestaties ook draait om gezelligheid. In de hal kon worden geknutseld en er was een grote verloting met prachtige prijzen.
Op zaterdag en zondag streden de zwemmers in zwembad Tropiqua voor individuele prestaties en podiumplaatsen. Op zaterdagavond was het feest voor de deelnemers: traditiegetrouw vond de zwemdisco plaats.
Aan het einde van dit succesvolle toernooi mocht ZPC Hoogeveen opnieuw de wisselbeker meenemen. Startgemeenschap KSN eindigde als tweede. ZPC Bubble behaalde met 37 deelnemers een knappe derde plaats in het eindklassement.
Er werden veel persoonlijke records gezwommen en in totaal 38 medailles behaald: 15 goud, 13 zilver en 10 brons. Een zeer geslaagd toernooi voor ZPC Bubble, met een uitstekende sfeer en veel spannende races.
ZPC Bubble bedankt alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben meegeholpen. Zonder hen was het Zechstein Zwemtoernooi niet mogelijk geweest.
Tekst en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg