Tweede kamerlid Kati Piri komt naar ter Apel

TER APEL – Tweede kamerlid Kati Piri, de nummer 4 op de lijst van GroenLinks PvdA, bezoekt aanstaande zaterdag 25 oktober ter Apel. De 46 jarige in den Haag wonende politica zal in gesprek gaan met de inwoners van de gemeente Westerwolde.
GroenLinks en PvdA van Westerwolde eindigen hun campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober in ter Apel. Daar zal vanaf 10.30 uur in het Beachhouse van camping Moekesgat Kati mee de straat op gaan om met de ter Apelers in gesprek te gaan.
Na 14 jaar in het Europees Parlement te hebben gewerkt, eerst als medewerker en de laatste zeven jaar als PvdA volksvertegenwoordiger, maakte ze in 2021 de overstap naar Den Haag. Omdat ze politiek wilde bedrijven die dichter bij mensen staat. De afgelopen twee jaar zijn haar goed bevallen en ze zit vol energie om door te gaan. Niet alleen omdat ze een succes wil maken van de rood-groene beweging, maar ook omdat er grote uitdagingen zijn op mijn terreinen die om een sociale oplossing vragen.
De asielketen in Nederland loopt vast na jaren van verwaarlozing. Het dieptepunt dat asielzoekers in Ter Apel op straat sliepen, mogen we nooit weer laten gebeuren. En de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne vraagt om een eensgezind antwoord vanuit Nederland en Europa, terwijl de wereld er alleen maar onzekerder op is geworden.
Kati heeft het woordvoerderschap van Buitenlandse Zaken en Asiel.
Ingezonden door Jan Feiken
Catharina Glazenburg