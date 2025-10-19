Tweede megatransport van TenneT trekt opnieuw veel bekijks

VEENDAM / TER APELKANAAL – Voor de tweede keer trok zondag 19 oktober 2025 een indrukwekkend transformatortransport van TenneT door Oost-Groningen.
Vanuit de haven aan de Adriaan Tripweg in Veendam vertrok het konvooi richting het hoogspanningsstation in Ter Apelkanaal. De lading – een transformator van ruim 300 ton – maakte onderdeel uit van een reeks van zes transporten die TenneT de komende weken uitvoert voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Noord-Nederland.
Rond half acht zette de combinatie van trekkers, dieplader en begeleidende voertuigen zich langzaam in beweging. De transportkaravaan, ruim zestig meter lang, trok al snel de aandacht van tientallen toeschouwers die zich langs de route hadden verzameld. Op verschillende plaatsen stonden belangstellenden langs de weg om het zware gevaarte voorbij te zien schuiven.
Rond 08.55 uur bereikte het konvooi de Ommelanderwijk bij Nieuwe Pekela. Vanaf daar ging men, net als de week ervoor, de N366 op. Op deze weg werden de vrachtwagens omgekoppeld, zodat het konvooi in aangepaste samenstelling verder kon rijden richting de Onstwedderbrug.
Daar aangekomen bleek de brug nog niet helemaal gereed voor de oversteek. Het transport moest daardoor ruim een half uur wachten voordat men de rit kon vervolgen richting Alteveer. Daarna ging de route verder via Onstwedde en Mussel naar Ter Apelkanaal. De N366 werd verderop opnieuw gemeden, omdat de viaducten daar te laag zijn voor het uitzonderlijk hoge transport. Op verschillende punten waren aanpassingen nodig: zo werd een rotonde verbreed en werden enkele obstakels weggehaald om voldoende ruimte te creëren.
Onderweg hielden medewerkers van politie, Rijkswaterstaat en gespecialiseerde transportbegeleiders het verkeer in goede banen. Ook bij dit transport gold een oproep aan het publiek om afstand te houden. De voertuigen staan onder hoge hydraulische druk en zijn daardoor niet ongevaarlijk om dicht te benaderen. De organisatie liet weten tevreden te zijn over het verloop en de samenwerking met de betrokken gemeenten.
Groeiende belangstelling
Na het spectaculaire eerste transport eerder deze maand, dat naar schatting tienduizenden toeschouwers trok, was ook deze tweede rit een publiekstrekker. Vooral in Nieuwe Pekela, bij de Onstwedderbrug stonden weer veel belangstellenden die het megatransport (nogmaals) met eigen ogen wilden zien.
De komende weken volgen nog vier soortgelijke transporten. Als alles volgens planning verloopt, zal de laatste transformator begin december worden geplaatst. De werkzaamheden zijn onderdeel van TenneT’s project Zuid-Groningen, waarmee het elektriciteitsnet wordt versterkt om toekomstige duurzame energieprojecten aan te kunnen sluiten.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
