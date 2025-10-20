Adrillen 2025 – Herkenbaar als altijd, gezellig als nooit tevoren

WINSCHOTEN – Op maandag 3 november 2025 verandert de binnenstad van Winschoten opnieuw in de bekende marktplaats voor de traditionele Allerheiligenmarkt, beter bekend als Adrillen. Van 09.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van meer dan honderd kramen, straattheateracts, kinderactiviteiten, de kermis op het Marktplein en volop muziek en gezelligheid.
De dag begint feestelijk met de officiële opening om 09.50 uur bij het gemeentehuis, waar de stadsomroepers van Oldambt en Duitse steden – waaronder Leer – samen met burgemeester Cora-Yfke Sikkema het startsein geven voor Adrillen 2025. Om 10.00 uur klinkt het traditionele kanonschot in de Langestraat, hét teken dat de markt officieel is geopend.
Een markt vol sfeer en gezelligheid
Bezoekers kunnen dit jaar weer terecht op de Hobbymarkt in de HarbourClub (Havenkade-West 3), waar zo’n dertig standhouders hun creativiteit tonen met zelfgemaakte producten en demonstraties.
Ook in de Langestraat en Torenstraat doen winkeliers mee met kramen voor de winkelpanden. De kermis op het Marktplein is geopend van 10.00 tot 22.00 uur, met attracties voor jong en oud. Vanaf 15.00 uur barst het feest los in de feesttent op het Marktplein, met livemuziek. In de Marktpleinkerk is een tentoonstelling van kerststallen te bewonderen, waaronder de grote beelden uit de katholieke kerk en verschillende grote en kleine kerststallen uit privébezit.
Standhouderscompetitie
De vorig jaar geïntroduceerde standhouderscompetitie is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde nieuwe traditie. Vorig jaar gingen de prijzen naar Das Mooi Schapenvachten (mooiste uitvoering), Jan Hofstede met zijn snoepkraam (beste standwerker) en Onstwedder Gaarv’n (meest creatieve kraam).
Ook dit jaar worden deelnemers opnieuw uitgedaagd om hun kraam zo origineel en uitnodigend mogelijk te presenteren. Een jury beoordeelt de inzendingen en reikt aan het eind van de dag de prijzen uit.
Extra activiteiten
Tijdens Adrillen kunnen bezoekers ook terecht voor een gratis leefstijlcheck bij de Gezonde Huiskamer op het Israëlplein. Daarnaast zorgen diverse straattheateracts verspreid over het hele jaarmarktterrein en kinderactiviteiten in winkelcentrum ’t Rond voor extra sfeer en vermaak.
Praktische informatie
Jaarmarkt: 09.00 – 17.00 uur (centrum Winschoten)
Officiële opening: 09.50 uur (gemeentehuis)
Kanonschot: 10.00 uur (Langestraat)
Kermis: 10.00 – 22.00 uur (Marktplein)
Hobbymarkt: 09.00 – 17.00 uur (HarbourClub, Havenkade-West 3)
Feesttent: vanaf 15.00 uur (Marktplein)
Fietsenstalling: Op het Schönfeldplein is een grote fietsenstalling beschikbaar.
Bron: Brian Hesseling
Catharina Glazenburg