Coming-of-age film Enzo te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandag 27 oktober 2025 vertoont Filmhuis vanBeresteyn in Veendam de ontroerende Franse film Enzo, een indringend coming-of-age verhaal over identiteit, klasse en de zoektocht naar eigenwaarde.
Enzo vertelt het verhaal van een zestienjarige jongen die zich los probeert te maken van het keurslijf van zijn welgestelde familie. In plaats van te kiezen voor een universitaire toekomst, besluit Enzo – gespeeld door nieuwkomer Eloy Pohu – om metselaar te worden. Hoewel hij het vak nauwelijks beheerst, vindt hij op de bouwplaats een gevoel van thuishoren dat hij in zijn luxe ouderlijk huis mist. Wanneer hij bevriend raakt met zijn collega Vlad, opent zich een nieuwe wereld waarin loyaliteit, broederschap en vrijheid centraal staan.
De film is geregisseerd door Robin Campillo (120 BPM) en geschreven samen met de onlangs overleden Laurent Cantet, bekend van de Gouden Palm-winnaar Entre Les Murs. Enzo was de openingsfilm van de prestigieuze Quinzaine des Cinéastes tijdens het filmfestival van Cannes.
Datum: Maandag 27 oktober 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn