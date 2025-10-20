Damclub Winschoten present op“Kids Fun Day’s” in Sporthal Winschoten

WINSCHOTEN – Wilma Hassinck van “Kids Fun Day’s Oldambt” organiseert op 21, 22 en 23 oktober de negende editie van de “Kids Fun Day’s”. Dit vindt evenals voorgaande jaren plaats tijdens de herfstvakantie in sporthal Winschoten aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in de Rozenstad tegen over het Rosarium.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn de basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar welkom van 13:30 uur tot 16:30 uur en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten zoals knutselen, rolschaatsen, dansen en diverse workshops.
Voor een partijtje dammen zijn de jongelui welkom bij Damclub Winschoten die deze drie dagen eveneens aanwezig is. Hierbij kan in alle rust een partijtje worden gespeeld. Vragen over bijvoorbeeld de spelregels worden door de aanwezige crew uitgelegd aan de deelnemende kinderen. Een en ander wordt dan verduidelijkt met het aanwezige demonstratiebord.
Bron: Geert Lubberink
Catharina Glazenburg