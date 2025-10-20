Gea’s Weggeefwinkel wint de Zo-kan-het-ook Award 2025

GRONINGEN – Een feestelijk moment voor een belangrijk thema: de winnaar van de Zo-kan-het-ook Award 2025 is bekend! Deze prijs bekroont het mooiste initiatief uit Groningen of Drenthe dat op een bijzondere manier bijdraagt aan het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Tijdens het Sterke verhalen-congres op vrijdag 17 oktober 2025 in Museum De Proefkolonie in Frederiksoord werd de winnaar feestelijk bekendgemaakt: Gea’s Weggeefwinkel uit de stad Groningen.

Een warme plek voor wie het nodig heeft

Initiatiefnemer Gea Topelen en haar team van vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor ruim 4.000 huishoudens uit Groningen en omstreken die het moeilijk hebben. In de weggeefwinkel kunnen mensen gratis terecht voor onder meer kleding, speelgoed, verzorgingsproducten en huisraad. Maar de winkel is veel meer dan dat: het is een plek van ontmoeting, een warm welkom voor een praatje, een kop koffie of thee en vaak ook iets lekkers te eten.

Daarnaast vormt de winkel regelmatig een eerste stap naar hulpverlening — en een waardevolle werkplek voor velen. Vrijwilligers, maar ook mensen met een participatiebaan, vinden er zingeving en verbinding.

Een bijzondere verrassing

Gea en haar team werden een week geleden verrast met een bezoek. Zij dachten aanvankelijk dat ze slechts genomineerd waren voor de award. Tijdens een rondleiding door de winkel, met presentator Colin Mooijman, kwam de verrassing: zij bleken de winnaars te zijn! In de bijbehorende video is te zien hoe Colin wordt rondgeleid en hoe Gea en haar vrijwilligers vol emotie het nieuws ontvangen.

Prijs met betekenis

De prijs bestaat uit een kenmerkend beeldje en een geldbedrag van 500 euro. En Gea wist meteen wat ze ermee wilde doen: “We kopen er chocoladeletters van voor onze oudere bezoekers.” Een prachtig gebaar dat perfect past bij de geest van de weggeefwinkel.

Over de Zo-kan-het-ook Award

De Zo-kan-het-ook Award is onderdeel van het project Sterke verhalen. Met Sterke verhalen willen we mensen bewust laten worden dat armoede meer is dan een gebrek aan geld alleen. En willen we vertellen hoe er anders kan worden omgegaan met problemen rondom armoede. Vanuit ervaringsdeskundigen, maar ook door in gesprek te gaan met mensen die mooie dingen hebben opgezet om mensen te helpen. Sterke verhalen wordt ondersteund door de Alliantie van Kracht, CMO STAMM, Noorderpoort en Welstad.

Meer weten? Lees verder op: alliantievankracht.nl/ervaringsdeskundigheid/project-sterke-verhalen

Bron: Alliantie van Kracht

Foto’s: Leonore van der Heide

Catharina Glazenburg