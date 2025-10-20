Geslaagde Hobby Horse Pompoen Yump bij Manege Driesporen in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zondag 19 oktober stond Manege Driesporen in Onstwedde in het teken van een bijzonder en vrolijk evenement: de Hobby Horse Pompoen Yump.
Jong en oud verzamelde zich voor een middag vol beweging, plezier en herfstige gezelligheid. Tijdens het programma konden deelnemers met hun stokpaardjes mee doen aan verschillende onderdelen, waaronder een barrel race.
De activiteit trok veel belangstelling van zowel deelnemers als toeschouwers. De manege was sfeervol aangekleed met pompoenen en herfstversieringen, wat zorgde voor een gezellige en toegankelijke sfeer.
De organisatie kijkt tevreden terug op de middag. “Het was mooi om te zien hoeveel enthousiasme er was – van de jongste kinderen tot volwassen deelnemers,” aldus de organisatie van Manege Driesporen. “Iedereen deed fanatiek mee, maar het belangrijkste was het plezier.”
Naast de sportieve onderdelen was er in de kantine gelegenheid voor een hapje en drankje. Veel bezoekers bleven na afloop nog even napraten, wat de middag een gemoedelijke afsluiting gaf.
De Hobby Horse Pompoen Yump is bedoeld als laagdrempelig evenement voor iedereen die plezier wil beleven aan beweging en samenzijn. Met het succes van deze editie lijkt de kans groot dat het evenement volgend jaar een vervolg krijgt.
Tekst en foto’s: Freerk Boskers, meer foto’s vindt u HIER.