BAD NIEUWESCHANS – Op vrijdag 24 oktober is er weer een gezellige activiteitendag van Geloof in Oldambt in de Akkerschans. Een dag vol ontmoeting, plezier en verbinding – iedereen is welkom!
We starten de dag met een koffieochtend. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar, mét wat lekkers erbij. Tijd voor een goed gesprek en gewoon even samen zijn.
’s Middags is het feest tijdens de KinderBijbelclub met een vrolijke zeskamp vol leuke spellen. De inloop en inschrijving beginnen om 14.00 uur, het programma loopt van 14.30 tot 16.30 uur.
Na afloop bakken we heerlijke broodjes hamburger voor jong en oud – gezellig samen eten hoort er natuurlijk bij.
Kom erbij, geniet van de ontmoeting en de gezelligheid.
Iedereen is van harte welkom in de Akkerschans, Bad Nieuweschans.
Bron/foto’s: Bert Noteboom
Catharina Glazenburg