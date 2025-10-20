Het Drouwenerzand en de Bloemendellen

DROUWEN – Zaterdag 1 november kunt u samen met een gids van Het Drentse Landschap naar het Drouwenerzand en naar de Bloemendellen.
De wandeling begint op het Drouwenerzand, een natuurgebied van Het Drentse Landschap dat de status Natura 2000 en Aardkundig Monument heeft. Bijzonder is de nog steeds actieve zandverstuiving. De deelnemers verlaten het Drouwenerzand al snel en zoeken een weg naar het dorp Bronneger.
Onderweg maken ze o.a. kennis met de Bloemendellen, ook wel Beuving’s zaandtie genoemd. Het geaccidenteerde heideveld is eveneens in bezit van Het Drentse Landschap en laat zien hoe het landschap er voor de ontginningen heeft uitgezien. Verderop langs onze wandeling ontdekt u de vijf hunebedden bij Bronneger en ziet u enkele grafheuvels. Onderweg stopt u voor de lunch – wel zelf meenemen.
Informatie
Deze wandeling is voor geoefende wandelaars en duurt langer dan 4 uur. Houdt u gezien de duur van de wandeling rekening met alle weersomstandigheden en zorg voor voldoende te eten en drinken. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Tijd: 10:00 uur tot 14:00 uur
Start: Parkeerplaats Alinghoek bij Alinghoek 16A in Drouwen
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg