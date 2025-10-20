DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Een 34-jarige man is vrijdagavond aan de Duits-Nederlandse grens gearresteerd. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De man wordt onder andere beschuldigd van verkrachting. De Syriër was vanuit Nederland als passagier in een auto onderweg toen hij in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles rond 18.15 uur door de politie op de parkeerplaats Bunderneuland aan de Autobahn 280 werd aangehouden. De bestuurder van de auto was zijn 24-jarige broer en er zat ook een 39-jarige vrouw in de auto.

Tijdens een politiecontrole ontdekten agenten dat de 34-jarige door justitie werd gezocht. Hij wordt in één zaak beschuldigd van verkrachting en in een andere zaak van aanranding en mishandeling. Omdat hij vermoedelijk naar het buitenland was gevlucht, beval de verantwoordelijke rechtbank zijn voorlopige hechtenis en vaardigde een arrestatiebevel uit. De rechterlijke macht was ook geïnteresseerd in zijn huidige verblijfplaats in een andere zaak. De agenten vonden ook bewijsmateriaal bij de andere twee inzittenden van de auto.

Omdat de 24-jarige Syrische bestuurder van de auto niet over de vereiste inreisdocumenten beschikte, wordt hij nu aangeklaagd voor overtreding van de Verblijfswet. Bij de 39-jarige Franse passagier werd een kleine hoeveelheid cannabisproducten aangetroffen. Zij wordt daarom aangeklaagd voor overtreding van de Wet op Cannabisgebruik.

Na een nacht in politiehechtenis te hebben doorgebracht, werd de gearresteerde man zaterdagochtend aan de rechter voorgeleid en vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting. De andere inzittenden van de auto konden, nadat het politieonderzoek was afgerond, hun reis voortzetten.

Diefstal bij watersportaccommodatie



Tussen zondag 5 oktober omstreeks 10:00 uur en zondag 19 oktober omstreeks 16:00 uur heeft bij een watersportaccommodatie in Ditzumerverlaat een diefstal plaatsgevonden. De 43-jarige eigenaar meldde dat een onbekend persoon de accommodatie was binnengedrongen en daar voor een onbekend bedrag aan goederen heeft gestolen. Getuigen die het incident hebben gezien of relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Haren

Vanmorgen is in een woon- en bedrijfspand aan de Hauptstraße in Haren brand uitgebroken. Volgens de huidige informatie brak de brand rond 6.00 uur uit in een kantoor op de begane grond. Naast een verzekeringskantoor huisvest het gebouw ook een appartement en een drankenwinkel.



De brand sloeg over van de vermoedelijke brandhaard naar het systeemplafond en de woonkamer erboven. Ook de aangrenzende drankenwinkel liep rookschade op. De bewoner van het pand, een 67-jarige vrouw, kon het pand op tijd verlaten en werd met vermoedelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer van Haren en Rütenbrock rukte met ongeveer 45 brandweerlieden uit en bracht de brand onder controle. De exacte omvang van de schade is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg