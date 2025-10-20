Lezing Groei en Bloei Winschoten e.o. over “Bodemleven”

WINSCHOTEN – Groei en Bloei Winschoten e.o. verzorgt woensdag 22 oktober in partycentrum Lamain een lezing over “Bodemleven”.
We weten allemaal dat planten water en voedsel opnemen via hun wortels. Maar dat bij de opname van voedingstoffen het bodemleven een cruciale rol speelt is nog tamelijk onbekend. En zeker de manier waarop dat gebeurt is intrigerend: een wonderlijk spel van samenwerking, bescherming en concurrentie tussen wortels, schimmels, bacteriën en andere vormen van bodemleven. Daar gaat de lezing van Peter van t Rood over: het leven in de bodem, van de grotere vormen zoals wormen en pissebedden tot de microscopische wereld in de grond: schimmels, bacteriën en dergelijke en waarom zij zo essentieel zijn voor de gezondheid van planten.
Eerst worden de verschillende groepen in het bodemleven behandeld, waarbij met name wat dieper wordt ingegaan op de wormen, bacteriën en schimmels. Daarna worden allerlei processen in de bodem zichtbaar gemaakt, met de rol van de verschillende organismen en hun onderlinge samenwerking en concurrentie. Af en toe maken we een toepasselijk uitstapje, zoals naar het Caribisch deel van ons koninkrijk. Ook krijgt u adviezen hoe u zelf het bodemleven in uw tuin kunt stimuleren en welke ontwikkelingen in de agrarische sector er zijn op dit gebied.
Eigenlijk is de titel lezing niet zo op zijn plaats, omdat met woorden niet valt te beschrijven hoe het er onder onze voeten aan toe gaat en dus staan foto’s, schema’s en veel bijzondere filmpjes centraal. Kortom: een interessante lezing!
De lezing is op 22 oktober in partycentrum Lamain, Bosstraat 27 Winschoten. Aanvang 19.30 uur.
Bron: Ria Hogervorst, Bestuur Groei en Bloei Winschoten e.o.
Catharina Glazenburg