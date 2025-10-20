Luisterwandeling Winschoten aan de Horizon gestart: een ode aan de stad en haar verhalen

WINSCHOTEN – Met de start van de luisterwandeling Winschoten aan de Horizon is zaterdag een bijzonder onderdeel van het jubileumjaar Winschoten200 officieel geopend. Vanuit de Lutherse Kerk aan de Vissersdijk trekken bezoekers met een koptelefoon op door het centrum, terwijl ze luisteren naar persoonlijke verhalen, muziek en herinneringen van vijf kunstenaars die in Winschoten zijn opgegroeid.
Maker Tom Tieman van gezelschap Ruimtereis noemt het project een filmische en poëtische ontdekkingsreis door je eigen stad. “De wandeling gaat over terugkeren naar waar je vandaan komt,” vertelt Tieman. “Wie je vroeger was, en hoe die plek je gevormd heeft. Winschoten speelt daarin bijna een hoofdrol, als stad maar ook als herinnering.”
De route van zo’n vier kilometer voert langs herkenbare plekken in het centrum. Bezoekers starten individueel met een gps-koptelefoon, zodat het verhaal zich precies op de juiste plekken ontvouwt. Onderweg hoor je onder meer kunstenaars Zahra Lfil, Jaap Ploeger, Ralph Mulder, Saskia Diesing en Richard Nobbe, die ieder op hun eigen manier terugkijken op hun jeugd in de stad.
“Ze zijn allemaal hier begonnen, gingen de wereld in, maar nemen Winschoten nog altijd met zich mee,” zegt Tieman. “Dat maakt het heel persoonlijk en herkenbaar voor iedereen die ooit uit Winschoten vertrok, maar de stad nooit helemaal losliet.”
De luisterwandeling Winschoten aan de Horizon is nog te beleven in de weekenden tot en met 2 november en tijdens de herfstvakantie. Starten kan dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur bij de Lutherse Kerk in Winschoten.
Malou Vos