Meijer Zorgbeheer houdt lezing over de werkzaamheden van een (levens)executeur

LAUDE – Wat gebeurt er als iemand overlijdt en in het testament een executeur testamentair is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen? En wat doet een levensexecuteur? Wanneer en hoe regelt u dit? Op dinsdag 18 november 2025 verzorgt Meijer Zorgbeheer bij Natuurbegraafplaats Laude een lezing over de werkzaamheden van een (levens)executeur en alles wat daarbij komt kijken.
Bent u benieuwd wat Meijer Zorgbeheer voor u of iemand in uw omgeving zou kunnen betekenen? Wees van harte welkom bij deze lezing. Uiteraard is er alle ruimte voor uw vragen.
Praktisch
> Dinsdag 18 november 2025
> 14.30 uur inloop met koffie, thee en wat lekkers
> 15.00 uur start lezing door Ivette Rolf-Meijer en Heleen Mulder
> 16.30 uur afsluiting
Aanmelden via: https://www.natuurbegraafplaatslaude.nl/agenda/lezing-levensexecuteur/
Bron: Lotte Rottiné
Catharina Glazenburg