Open Dag Werkplaats Veele Waterschap Hunze en Aa’s

VEELE – Waterschap Hunze en Aa’s viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met diverse activiteiten en open dagen. Op zaterdag 22 november opent de ‘werkplaats Veele’ haar deuren voor publiek van 11.00 tot 16.00 uur aan de Wedderstraat 39 in Vlagtwedde.
De werkplaats in Veele is het kloppend hart van het materieelbeheer van het waterschap. Hier werken monteurs aan trekkers, kranen en ander materieel en vinden ook trainingsactiviteiten plaats zoals hoogwateroefeningen. Tijdens de open dag krijgen bezoekers een unieke blik achter de schermen van deze veelzijdige locatie.
Er zijn rondleidingen door de werkplaats, een ontmoeting met de muskusrattenvanger, een demonstratie opkisten en op het plein is het materieel te bewonderen. Ook zijn de ‘Giezelbaargbloazers’ aanwezig met hun midwinterhoorns, gemaakt van hout uit onder meer de oever van het Mussel Aa Kanaal.
Bron: Waterschap Hunze en Aa’s
Catharina Glazenburg