Uurtje van Bert Kraan tijdens OnderOns middag in vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 20 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN BUIEN | WISSELVALLIGE WEEK

Een weerfront brengt vandaag eerst nog wat regen, maar vanmiddag is het beter met enkele mooie opklaringen en lokaal een bui. Het is dus ander weer dan in het weekend want er is vandaag een matige wind uit zuid tot zuidwest, en daardoor wordt het ook wat zachter met een maximum van 15 of 16 graden.

Maar het is deze week wél wisselvallig want lagedrukgebieden zijn actief boven Engeland en die komen later in de week ook naar óns toe. Vanavond en vannacht neemt de kans op een buien al toe en morgenoverdag lijkt het tamelijk buiig te zijn met kans op een onweersbui of windvlagen. De wind wordt ook windkracht 4 tot 5 en de maximumtemperatuur is morgen14 graden.

Woensdag hebben we even een pauze met veel opklaringen en maar een enkele bui, maar donderdag en vrijdag zijn gure dagen met flinke perioden met regen en af en toe zware windstoten. Later op de donderdag of vrijdag zou het ook even kunnen gaan stormen. Middagtemperatuur eind van de week rond 12 graden.