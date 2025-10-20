Uurtje van Bert Kraan tijdens OnderOns middag in vanBeresteyn

VEENDAM – Iedere dinsdagmiddag om 14:00 uur is het tijd voor ‘OnderOns’ in vanBeresteyn. Een gezellig en laagdrempelig programma vol creatieve, inspirerende en muzikale activiteiten, speciaal voor iedereen die graag anderen ontmoet.
Op dinsdagmiddag 28 oktober vertelt Bert Kraan mooie verhalen in het Gronings in de foyer van vanBeresteyn. Daarnaast wordt hij ondersteund door regionaal muzikaal talent Toos Hidding en Jan Venema. Deze middag staat geheel in teken van de Groninger taal. Bert heet u welkom op dinsdagmiddag 28 oktober. De toegang is gratis.
Datum: 28 oktober 2025
Tijd: 14.00 uur
Tickets en info via: www.vanberesteyn.nl of de theaterkassa. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur.
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn