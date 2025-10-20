Vrienden Fraeylemaborg steunen verduurzaming met nieuwe bijdragen

SLOCHTEREN – De Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg heeft tijdens een ledenbijeenkomst op zaterdag 18 oktober meerdere financiële bijdragen toegezegd aan het landgoed. De bijdragen zijn bestemd voor de verduurzaming en het toekomstbestendig beheer van de borg en het parkbos.



Jubileumcadeaus

In het kader van het jubileumjaar van het landgoed – 50 jaar museum – overhandigde het bestuur aan directeur Liefke Knol allereerst een waardebon voor de aanschaf van een elektrische heggenschaar. Daarnaast werd de financiering van een professionele maairobot toegezegd, waarmee gerobotiseerd maaien van de grasvelden op het voorterrein en aan weerszijden van de borg mogelijk wordt. De inzet van een maairobot betekent meer tijd en aandacht voor ander noodzakelijk en intensief onderhoudswerk in het park. Geluidsoverlast en CO₂-uitstoot worden beperkt en met behulp van software-instellingen wordt rekening gehouden met aanwezige flora en fauna.



Een ander project waarin het landgoed wil investeren, is het opnieuw bekleden van 55 bezoekersstoelen in de borg. Ook hiervoor stelde de vereniging het benodigde bedrag beschikbaar.



Realisatie van eerdere toezeggingen

Na de nieuwe toezeggingen volgde een terugblik op gerealiseerde projecten dankzij bijdragen van de vrienden. Zo verscheen onlangs het stripboek Spoekie en zijn nieuwe jurken aangeschaft voor het kindereducatieprogramma van het landgoed. In september is de beschoeiing van de sloot- en grachtwallen op het voorterrein vernieuwd – een grondige klus die al langere tijd noodzakelijk was. Ook wordt de bewegwijzering en routegeleiding op het landgoed vernieuwd. De routebeschrijving in de borg is inmiddels vervangen; de bewegwijzering buiten volgt binnenkort.



Samen erfgoed steunen

Regulier onderhoud, actualisatie en toekomstbestendig beheer van een landgoed vragen veel tijd en inspanning. Het landgoed steunt daarbij op mensen die bereid zijn jaarlijks een bijdrage te leveren: als vrijwilliger, als donateur of als Vriend van de vereniging. De vereniging kan gelukkig al meer dan 25 jaar rekenen op de steun van honderden betrokkenen die een financiële bijdrage leveren. Alleen samen is het mogelijk dit unieke landgoed in Groningen te bewaren, te bewaken en door te geven.



Vriend worden?

Voor 25 euro per jaar ben je al Vriend van de Fraeylemaborg en heb je gratis toegang tot de borg, tentoonstellingen en het park voor het hele inwonende gezin. Kijk op fraeylemaborg.nl voor meer informatie.

