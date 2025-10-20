Wegsleepregeling centrum Winschoten tijdens Kermis en Adrillen 2025

WINSCHOTEN – De jaarlijkse Allerheiligenmarkt (Adrillen) vindt dit jaar plaats op maandag 3 november 2025. De Allerheiligenkermis wordt gehouden van woensdag 29 oktober tot en met maandag 3 november 2025 in het centrum van Winschoten.
Om de veiligheid tijdens deze drukbezochte evenementen te waarborgen en ervoor te zorgen dat hulpdiensten altijd goed bereikbaar blijven, is in delen van het centrum de wegsleepregeling van kracht.
Parkeerverboden
Van 29 oktober t/m 3 november 2025 mag niet worden geparkeerd op het Marktplein en de Marktstraat (groene zone op de kaart). Dit in verband met de opbouw en het gebruik van de kermis.
Op maandag 3 november 2025 geldt van 05.30 tot 21.00 uur een parkeerverbod op de Venne, het Burgemeester Schönfeldplein en enkele aanliggende straten (rode zone op de kaart) vanwege de Allerheiligenmarkt. Langs de betrokken wegen wordt met borden duidelijk aangegeven waar het parkeerverbod geldt.
Wegsleepregeling
Voertuigen kunnen worden weggesleept als zij:
de doorgang van hulpdiensten blokkeren;
de toegang tot een brandkraan blokkeren;
fout geparkeerd staan; of
op een andere manier een onveilige situatie veroorzaken.
Weggesleepte voertuigen kunnen pas worden opgehaald na betaling van € 295,00.
De gemeente Oldambt vraagt bezoekers en inwoners om rekening te houden met de tijdelijke verkeersmaatregelen, zodat iedereen veilig kan genieten van de kermis en de Adrillen.
Bron: Brian Hesseling
Catharina Glazenburg