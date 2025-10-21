De ‘Laat geen geld liggen’-camper komt naar Oldambt

WINSCHOTEN – Van 29 oktober t/m 6 november kunnen inwoners uit de gemeente Oldambt checken of ze geld laten liggen waar ze recht op hebben.
Wist je dat veel mensen toeslagen en regelingen mislopen terwijl ze er wél recht op hebben? Misschien jij ook! In Nederland zijn er allerlei regelingen en toeslagen van de overheid en gemeenten die je inkomen kunnen aanvullen. Maar lang niet iedereen weet hoe ze die kunnen vinden of aanvragen. Laat jij misschien geld liggen? Bij de ‘Laat geen geld liggen’-camper kijken we samen of je misschien geld misloopt. Gemiddeld levert zo’n check honderden euro’s per jaar op.
De actie is een initiatief van de SchuldHulpMaatje, Humanitas, STAP, Dichte Knip en Leger des Heils ondersteund door Geldfit en de Rijksoverheid.
Zo werkt het
Je kunt spontaan langskomen of een afspraak maken. In ongeveer 15 minuten zie je welke regelingen jij nog kunt aanvragen. Het advies is gratis en je bepaalt zelf wat je ermee doet.
Voor wie?
Iedereen is welkom bij de camper: of je nu jong of oud bent, werkt, studeert, met pensioen bent of (tijdelijk) niet kunt werken. Ook als je denkt dat je vanwege je inkomen niet in aanmerking komt voor een regeling, kan een check verrassend zijn. Kun je slecht overweg met computers of heb je moeite met Nederlands spreken? Ook dan staan we klaar om je te helpen.
Waar en wanneer?
We starten op woensdagmiddag 29 oktober bij de speeltuin St Vitusholt in Winschoten. Maar komen ook in verschillende dorpen langs. Check wanneer we bij jou in de buurt zijn. De andere locaties en data vind je op Geldfit.nl/laatgeengeldliggen .
Inlooppunten
Ook bij de inlooppunten van de betrokken organisaties kun je een check doen om te ontdekken of je geld misloopt, ook na de camperactie. Openingstijden en contactgegevens van de inlooppunten staan op Geldfit.nl/laatgeengeldliggen
Bron en foto’s: Edwin Brugman
Catharina Glazenburg