Documentaire ‘Verhalen uit ’t Roegwold’ laat natuur en mensen samenkomen

GRONINGEN – Na twee jaar filmen in weer en wind presenteren filmmakers Ronald Pras en Eric Blom hun nieuwe documentaire ‘Verhalen uit ’t Roegwold’. De film toont op indrukwekkende wijze de schoonheid van het jonge Groningse natuurgebied ’t Roegwold en de mensen die er dagelijks mee verbonden zijn. De documentaire is zondagavond te zien bij TV Noord.
De makers trokken door rietlanden, moerasbosjes en polders, en legden zeldzame soorten vast zoals de blauwe heikikker, de roerdomp, de lepelaar en zelfs de zeearend. Maar de film gaat niet alleen over natuur: ook de emotionele band tussen mens en landschap speelt een hoofdrol. Boeren die hun koeien met plezier in het gebied laten grazen, een boswachter die haar roeping vond in de natuur, een organisator van culturele evenementen, en een natuurfotograaf die herstelde van een burn-out — allemaal vertellen zij hun eigen verhaal over ’t Roegwold.
Ronald Pras: “Het was één groot avontuur. Ik kende ’t Roegwold wel, maar dat het zo groot was, met al die deelgebieden met ieder hun eigen karakter, dat wist ik niet.” Eric Blom vult aan: “Het is betoverend om daar in alle seizoenen te filmen en mensen te ontmoeten die zo begaan zijn met hun omgeving.”
’t Roegwold, sinds 2014 een officieel natuurgebied, is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste en meest dynamische natuurgebieden van Groningen. De film laat zien hoe in dit landschap van wetlands, weilanden en water de samenwerking tussen mens en natuur tot bloei komt.
‘Verhalen uit ’t Roegwold’ is geproduceerd door Stichting Beeldlijn en gaat op zaterdag 25 oktober in première in Forum Groningen. Daarnaast is de documentaire zondagavond te zien op TV Noord om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.
Bron en foto’s: RTV Noord
Catharina Glazenburg