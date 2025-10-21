Fotografeer en meer; herfstkleuren op landgoed de Braak

PATERSWOLDE – Zondag 2 november 2025 kun je weer op pad met Drentsche Aa gidsen én je fotocamera. Deze keer gaan ze naar landgoed de Braak.
Het idyllische landgoed De Braak in Paterswolde (Natuurmonumenten) bestaat uit een monumentaal, deels heuvelachtig parkbos met grillig gevormde vijvers, imposante bomen en weilanden. Het parkbos is een ontwerp van tuinarchitect Roodbaard – in de negentiende eeuw in de Engelse landschapsstijl. In het najaar toont het bos schitterende herfstkleuren. De tocht gaat langs vijvers, prachtige monumentale beuken en eiken, een vleermuizenkelder, en nog veel meer.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Tijd: 13:30 tot 15:30
Start: Parkeerplaats bij Hoofdweg 266 in Paterswolde
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg