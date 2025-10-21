Herinneringen in het Licht – gezamenlijke herdenking op 2 november in Winschoten

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt organiseert op zondag 2 november 2025 de herdenkingsbijeenkomst ‘Herinneringen in het Licht’ op de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten.
Tijdens deze avond, van 17.30 tot 20.00 uur, worden inwoners uitgenodigd om op een persoonlijke en ingetogen manier stil te staan bij het verlies van een dierbare. De herdenking is voor iedereen toegankelijk, ongeacht of de overledene op deze begraafplaats is begraven.
Tijdens de herdenking wordt de begraafplaats sfeervol, op respectvolle wijze, verlicht. Bezoekers kunnen op verschillende manieren een persoonlijke herinnering achterlaten:
• een kaars aansteken;
• een boodschap schrijven in het herinneringsboek;
• bellenblazen, waarmee een wens of gedachte symbolisch wordt meegegeven;
• een bloembol poten als blijvend aandenken.
“Herinneringen in het Licht biedt inwoners een warme, respectvolle manier om stil te staan bij wie ze missen.’’ Zegt wethouder Jurrie Nieboer ‘’Door samen te herdenken ontstaat er verbinding, iets wat juist in donkere dagen van grote waarde is.”
Praktische informatie
Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op het terrein van het uitvaartcentrum. Het hek tussen het uitvaartcentrum en de begraafplaats is geopend voor vrije doorgang. Fietsen kunnen worden gestald op het terrein van de begraafplaats
Achtergrond
De herdenking Herinneringen in het Licht keert dit jaar voor het eerst weer terug in Oldambt na enkele jaren van afwezigheid. De vorige editie vond plaats in 2020.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg