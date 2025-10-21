DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Sögel

Gisteren is tussen 6.00 en 13.00 uur bij een woning op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de Sassenberg ingebroken. Er werd o.a. geld gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Sögel via 05952/93450.

Meppen

Gisteravond zou een tot nu toe onbekend persoon geprobeerd hebben bij een geparkeerde auto in te breken. Rond 21.20 uur meldde een vrouw bij de politie dat een onbekend persoon haar bestelbus aan de Schwefinger Straße had opengebroken. De man probeerde meerdere portieren van de bestelbus te openen. Toen de eigenaresse dit merkte stapte de dader in een zwarte bestelbus en reed in de richting van Schwefingen weg. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. Een onmiddellijke zoekactie door de politie bleef zonder resultaat.

Het signalement van de man was:

man, circa 1.70 m lang,

circa 30 jaar oud,

donker haar,

gekleed in een donkere trui, spijkerbroek en sneakers.



Zondagavond werd een jonge vrouw in Meppen door een tot dan toe onbekende fietser lastiggevallen. Volgens de huidige informatie fietste de vrouw rond 18:55 uur over de Landwehrstraße toen een andere fietser naast haar ging rijden en haar aansprak. Tijdens het gesprek vertoonde de onbekende man een exhibitionistische handeling. Het slachtoffer reageerde resoluut, beëindigde het gesprek enging er vandoor. De dader zou

ongeveer 1,60 meter lang zijn,

zeer jong (vermoedelijk een tiener),

met blondbruin haar tot aan zijn oren. Hij droeg een donker geruit jack, een blauwe broek, lichte sneakers en had een verband of gips om zijn rechterhand. Hij reed op een oranje mountainbike.

Vanmorgen is op de parkeerplaats van Kaufland in Meppen de linker buitenspiegel van een geparkeerde zwarte VW Polo beschadigd. Dit gebeurde tussen 10.00 en 11.30 uur. De veroorzaker van de schade is onbekend.

De politie Meppen vraagt ​​getuigen contact op te nemen via 05931 / 9490.

Haren

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Haren zijn vanmorgen twee personen gewond geraakt. Een 42 jarige bestuurder van een VW Caddy verloor de controle over het voertuig toen hij van rijbaan wisselde. Hij botste tegen de rechter vangrail en tegen een auto van de Autobahnmeisterei Lathen die op de vluchtstrook stond. De 42-jarige raakte ernstig gewond, maar verkeert volgens de huidige informatie niet in levensgevaar. Een 52-jarige medewerker van de onderhoudsdienst, die ten tijde van het ongeval in het voertuig zat, raakte lichtgewond.

Bunde

De politie heeft maandag aan de Duits-Nederlandse grens een gewapende man aangehouden. De 34-jarige man had drie stroomstootwapens, die op zaklampen leken, binnen handbereik.

De Duitser werd rond 12:20 uur als bestuurder van een auto bij de controlepost aan de Autobahn 280 bij de rustplaats Bunderneuland aangehouden Tijdens een doorzoeking in de auto vonden agenten op verschillende plaatsen in het voertuig in totaal drie stroomstootwapens die er uit zagen als zaklampen. Omdat dit verboden wapens zijn, zijn ze in beslag genomen. De man wordt nu strafrechtelijk vervolgd voor overtreding van de Wapenwet. Hij kon eindelijk zijn reis voortzetten.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg

Foto: Politie Inspectie Bad Bentheim