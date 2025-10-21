WINSCHOTEN – In Winschoten is vandaag de negende editie van Kids Fun Day’s Oldambt van start gegaan. In de sporthal aan de Stikkerlaan kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar drie middagen lang meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten.
Volgens organisator Wilma Hassinck-Bunt is de animo groot. “Het is elk jaar weer een feestje om te zien hoeveel kinderen er komen,” vertelt ze. “Er is van alles te doen: sporten, knutselen, schminken – voor iedereen wat leuks.”
De voorbereiding was dit jaar wel spannend. “De vergunning liet wat langer op zich wachten,” legt Hassinck-Bunt uit. “Dat zorgde even voor stress, maar gelukkig is alles op tijd geregeld. Nu kunnen we volop genieten van drie dagen plezier.”
Het evenement duurt nog tot en met woensdag 23 oktober.
Malou Vos