Negende editie van Kids Fun Day’s Oldambt van start

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 21 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE TIJDEN | VRIJDAG STORMACHTIG

Een depressie trekt vanaf het Waddengebied naar Denemarken en dat zorgt voor een onbestendig dagje want geregeld zijn er een paar buien in de buurt. En daar kan een enkele flinke bui bij zijn, mogelijk eentje met onweer. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten, en bij een bui komen misschien een paar windvlagen voor. De maximumtemperatuur komt uit rond een graad of 14.

Vannacht is er minder wind en dan is het overwegend droog met soms brede opklaringen. Morgen valt er ook maar een enkele bui en dan is er windkracht 3 tot 4 met een afwisseling van mooie opklaringen, wolkenvelden, en een lokale bui. Maximum morgen opnieuw rond 14 graden.

Een relatief rustige dag dus morgen, maar dat is snel voorbij want donderdagnacht neemt de wind toe en dan gaat het regenen. Daarna volgt een doorwaaide dag met geregeld buien en een beetje zon, en als dat voorbij is komen er donderdagavond en vrijdagnacht zware windstoten. Bij de Wadden is dan ook kans op storm. Vrijdagoverdag blijft het flink waaien en in het weekend is er wat minder wind, maar het blijft dan behoorlijk buiig en herfstachtig.