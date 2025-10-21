Politie koppelt explosie aan brandstichting J. Kazemierstraat Veendam

VEENDAM – De politie heeft bevestigd dat de explosie aan de J. Kazemierstraat op zondagochtend 19 oktober rond 06:30 uur verband houdt met brandstichting. Dit blijkt uit een Burgernetmelding die maandag is verspreid.
Volgens de oproep vond de brandstichting plaats tussen 06:15 en 06:45 uur op dezelfde locatie. Eerder werd al gemeld dat een raam sneuvelde na een harde knal, veroorzaakt door een explosief.
De politie roept getuigen op zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien of beschikken over camerabeelden uit dat tijdsbestek. Tips kunnen worden doorgegeven via www.politie.nl of telefonisch via 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer PL0100-2025284208.
Omwonenden hoorden rond het tijdstip van het incident een luide knal. De politie onderzoekt nog wat voor type explosief is gebruikt en wat de aanleiding is geweest.
Bron: Peter Panneman
