Politie zoekt getuigen aanrijding Westerlee

WESTERLEE – Op vrijdag 26 september vond op de Ceresweg bij Westerlee tussen 14:05 en 14:40 uur een aanrijding tussen een zwarte Renault Megane en een fietsster plaats. De fietsster, een 79-jarige vrouw uit de gemeente Pekela, raakte hierbij gewond.
De politie is op zoek naar de bestuurder en deze auto. De auto liep bij de aanrijding schade op aan de rechterzijde en mist de rechterbuitenspiegel. Ter plaatse heeft de politie sporenonderzoek gedaan en zijn er beelden bekeken. Dit heeft nog niet naar de bestuurder of de auto geleid.
Tips
Heeft u iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen in het onderzoek? Heeft u beelden waar op 26 september de zwarte Renault Megane is te zien? Of heeft u een zwarte Renault Megane zien rijden zonder rechterbuitenspiegel na 26 september?
Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Bron: Politie Ommelanden Midden
Catharina Glazenburg