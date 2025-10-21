Veendam in het teken van Magnesium

VEENDAM – Van 22 tot en met 24 oktober 2025 staat Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam in het teken van een uniek internationaal evenement: het Balneologisch Congres “De Kracht van Magnesium”. Drie dagen lang ontmoeten wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en inwoners elkaar rond één gedeeld thema: de kracht van magnesium voor gezondheid, wetenschap, economie en samenleving.
Uniek in Nederland
Nog nooit eerder kwamen zoveel internationale magnesiumexperts samen in Nederland. Vanuit de Verenigde Staten, Servië, België en eigen land reizen vooraanstaande onderzoekers, artsen en ervaringsdeskundigen naar Veendam, de plek waar het allemaal begint: bovenop de zuiverste natuurlijke magnesiumbron ter wereld. “Met dit congres zetten we Veendam en de unieke Zechstein-bron internationaal op de kaart,” zegt Sievert Uneken, projectleider van Stichting Magnesium Kuurstad Veendam (MKV).
Richard Danel, MD, arts en voorzitter van Stichting MKV, vult aan: “Magnesium speelt een cruciale rol in onze gezondheid. Dit congres brengt kennis, praktijk en toekomstkansen samen – niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de samenleving.”
Vrijdag 24 oktober is er een toegankelijke publieksdag op het Museumplein vol beleving, ontspanning en ontdekking. Bezoekers kunnen magnesium letterlijk voelen en ervaren met rondleidingen naar de bron, magnesiumworkshops, massages, een speurtocht en sportieve activiteiten.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg