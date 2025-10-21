Vogels kijken vanachter een nieuwe wand in natuurgebied De Tjamme

BEERTA – In natuurgebied de Tjamme tussen Beerta en Finsterwolde is een nieuwe vogelkijkwand geplaatst.
Aan de rand van het natuurgebied de Tjamme is aan de C.G. Wiegersweg een nieuwe vogelkijkwand geplaatst. Vogelliefhebbers kunnen door de kijkgaten van het scherm de vogels rustig bekijken zonder de vogels te storen.
De Tjamme bestaat uit bos, graslanden en een groot moerasgebied. Dit is bij uitstek geschikt voor vogels en reeën en er komen dan ook vele soorten vogels voor. In de lente broedt de roerdomp in het riet en in de winter is het gebied een thuis voor honderden eenden en ganzen. Het 210 hectare groot natuurgebied is in de jaren ’70 en ’80 door Staatsbosbeheer aangelegd. Het hele jaar grazen er Schotse Hooglanders. Men kan alleen om het gebied lopen. De Tjamme zelf is volledig afgesloten voor mensen.
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg