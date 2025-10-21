Zakkenroller actief bij Op is Op in Veendam

VEENDAM – Vanmiddag is de politie rond 16:20 met spoed uitgerukt naar de Winkler Prins Passage in Veendam. De melding betrof een incident bij de winkel Op is Op, geclassificeerd als bezitsaantasting met prioriteit 1.
Volgens de politie ging het om een zakkenroller. RTV Noord meldt dat een medewerker op het punt stond naar huis te gaan en in het magazijn werd opgewacht door een man. De overvaller wist na de overval te ontkomen.
Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg