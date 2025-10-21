Zangeres Laura Fygi komt naar Theater vanBeresteyn

VEENDAM – Ter ere van haar 35-jarig jubileum als soloartiest komt Laura Fygi naar Theater vanBeresteyn met haar theaterconcert ‘All of Me’. Op zaterdag 1 november 2025 neemt de internationaal geliefde zangeres het publiek mee op een muzikale reis door haar indrukwekkende carrière.
Met haar warme, jazzy stem, natuurlijke charme en internationale uitstraling weet Laura Fygi al decennia lang harten te veroveren. In deze jubileumvoorstelling zingt ze hoogtepunten uit haar veelzijdige repertoire, met nummers in meerdere talen — van Engels en Frans tot zelfs Mandarijn. Verwacht een sfeervolle mix van jazz, bossanova en tijdloze klassiekers, omlijst met persoonlijke anekdotes uit haar leven op en naast het podium.
Laura Fygi brak eind jaren ’80 door als lid van de succesvolle meidengroep Centerfold, maar ontpopte zich al snel tot een gerespecteerd soloartiest met een unieke stijl. Haar carrière bracht haar over de hele wereld en leverde een trouwe internationale fanbase op. In 2022 verscheen haar boek All of Me, waarin ze openhartig vertelt over haar muzikale reis. Dit gelijknamige concert is een eerbetoon aan die reis — en een avond om niet te missen.
Datum: Zaterdag 1 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn