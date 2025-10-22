Bericht van Verenigd Front Kern (afval) Gezond

GRONINGEN, ONSTWEDDE – Hieronder leest u een ingezonden bericht van Tjeerd Palstra met als titel: Donkere (kern) wolken boven Groningen.



Naar aanleiding van ons vorig recente bericht waarbij ik (voorzitter Tjeerd Palstra) afsloot met de zin: “Groningers pas op uw” zaak” deel ik u mede dat er zwarte wolken dreigen boven Groningen vanwege plannen die de het demissionair kabinet met ons Groningers heeft.



Ongeveer 8000 Groningers hebben een brief mogen ontvangen van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het ministerie verkent de mogelijkheden voor de bouw van twee Kerncentrales. De 8000 bewoners is gevraagd om mee te werken aan een enquête. In Groningen worden er drie locaties onderzocht, maar in de Eemshaven is al eerder bodemonderzoek gedaan met een positief resultaat voor het Ministerie.



Kamerlid Sandra Beckerman heeft direct actie ondernomen voor de Groningers en schriftelijke vragen ingediend aan de minister voor Klimaat en Groene Groei. Zij vraagt:

-Waarom is ervoor gekozen deze enquête juist nu te versturen, terwijl er brede politieke en maatschappelijke weerstand bestaat in Groningen tegen de komst van een kerncentrale?

-Herinnert u zich dat de Tweede Kamer met brede steun een motie van de SP (motie Beckerman) heeft aangenomen waarin wordt uitgesproken dat er geen kerncentrale in Groningen moet komen. Waarom negeert de minister deze motie?



-Kunt u uitleggen waarom de Eemshaven toch is meegenomen in het onderzoek naar mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales, ondanks het herhaaldelijke en duidelijke “nee ”van zowel de provincie Groningen als de gemeente Hogeland?



En nog veel meer vragen die Sandra Beckerman heeft ingediend, dit mede om de ongeruste bewoners van Eemsdelta/Hogeland te ondersteunen.



Ook heeft het ministerie van Klimaat en Groene Groei maar even besloten om het komend halfjaar een bedrijf op te richten voor de bouw en vervolgens beheer van nieuwe kerncentrales. Het overheidsbedrijf, de Nucleaire Energie Organisatie (NEO) krijgt dan bij de start waarschijnlijk 45 miljoen euro van het ministerie.



Het kabinet is van plan twee kerncentrales te laten bouwen en later nog twee. Palstra stelt dat het verbazend is dat een demissionair kabinet ( VVD, BBB) dit alles maar kan uitvoeren, tenslotte staan ze in de wacht! Volgens Palstra is het noodzakelijk dat de bewoners van Groningen massaal in verzet gaan komen en er een corrigerend referenda wordt gehouden over heel Groningen om voorgenomen dwalingen van de regering te stoppen. Verenigd Front Kern(afval) gezond gaat zich hiervoor inspannen.

Het betreft hier niet alleen een grove onachtzaamheid van onze regering, maar een aantasting van onze “democratie”.

Donderdag de 24ste zal Sandra Beckerman 2e kamerlid SP Onstwedde bezoeken om te laten zien dat zij de plaatsen in Groningen die bedreigd worden met eindberging van kernafval in de bodem (zoutkoepels) niet vergeet! Palstra vind het terecht om SP en Sandra Beckerman te belonen in deze verkiezingen. Zij zal haar campagne starten op de Boslaan (voor de bibliotheek) Onstwedde rond 14.00 uur.

Komende zaterdag 25ste is Verenigd Front Kern (afval) gezond op de grote markt te Groningen i.s.m. leden van de SP om actie te voeren tegen de snode plannen van onze regering. Bezoekers kunnen bij de twee stands o.a. een krant verkrijgen met de titel “Klimaat krant”. Het is niet moeilijk om ons te vinden want er staatzaterdag een grote hoge rode toren op het plein van afvalvaten als vorm van protest



Zondag de 26ste wordt er op het Malieveld te Den Haag een grote (protest)klimaatmars gehouden in de middag. Vanuit Westerwolde en Stadskanaal hebben zich hiervoor bewoners aangemeld (totaal 172 Groningers). Palstra stelt “trots” te zijn op de Groningers die hierbij aanwezig zijn. Hij zegt nogmaals: Groningers let op uw zaak.

Tekst en foto’s: Tjeerd Palstra

Catharina Glazenburg