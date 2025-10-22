Boeiende presentatie Sander van der Eijk bij scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën

WILDERVANK – De scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën kan terugkijken op een zeer geslaagde clubavond die werd gehouden op maandag 20 oktober in haar clubhuis “De Neutrale Hoek” in Wildervank. Betaald voetbalscheidsrechter Sander van der Eijk verzorgde een boeiende presentatie over zijn ervaringen als scheidsrechter, zowel op de Nederlandse velden als in het buitenland.
Om een wedstrijd goed te kunnen volbrengen, moet je heel veel communiceren. Met je assistent-scheidsrechters, de spelers en de bank. Middels beelden werden een aantal wedstrijdmomenten uitvoerig besproken. Er was veel interactie met de 40 aanwezigen. Dat waren niet alleen scheidsrechters, ook de bekende trainer Bernd van Bolhuis deed mee aan de discussie. Dat was zeker van toegevoegde waarde. Het waren allemaal beeldfragmenten waar Sander zelf bij betrokken was.
Van Bolhuis behoorde tot een flinke delegatie van de voetbalvereniging WVV 1896, die in de pauze de Fair Play over het seizoen 2024-2025 in ontvangst mocht nemen. Van de 400 verenigingen in district eindigde WVV 1896 op de tiende plaats maar wel op de eerste plaats van de 56 verenigingen in de regio die zijn aangesloten als donateur bij de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Behalve een fraaie oorkonde kreeg WVV 1896 ook een gratis arbitrageavond aangeboden, te houden op haar eigen locatie.
Clubscheidsrechter Albert Veltkamp mocht namens zijn vereniging de oorkonde en tegoedbon in ontvangst nemen van voorzitter Martin Wever, die momenteel veel wedstrijden in de derde divisie fluit. Maar hij is ook regelmatig op de tv te zien vierde official in KKD. Als zodanig werkt hij soms samen met Sander van der Eijk, die hij bedankte met een fraai boeket bloemen voor zijn geslaagd optreden in Wildervank.
Bron en foto’s: Henk Potze
Catharina Glazenburg