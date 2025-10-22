Brandweer Stadskanaal naar melding woningbrand

STADSKANAAL – Nadat de brand van de bestelbus naast het gebouw aan de Maarsdreef was geblust kwam rond half negen de tweede melding van een brand. Nog geen 900 meter er vandaan aan de Baken in Waterland werd een woningbrand gemeld.
Ook de hoogwerker van Stadskanaal ging ter plaatse. Aan de achterkant van een woning was brand ontstaan. Het is niet bekend wat in brand was geraakt.
De brandweer was er snel bij. De woning werd naderhand met een overdrukventilator geventileerd. Ook kwam een ambulance ter plaatse. Over eventuele gewonden zijn geen mededelingen gedaan.
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg