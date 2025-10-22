De gemeenteraad van Oldambt nodigt inwoners uit als ‘Gast van de Raad’

WINSCHOTEN – Vanaf woensdag 19 november start de gemeenteraad van Oldambt met Gast van de Raad: een laagdrempelige en persoonlijke manier voor inwoners om kennis te maken met de lokale politiek.
Een kijkje achter de schermen
Wie zich aanmeldt als Gast van de Raad wordt op de avond van een raadsvergadering om 18.00 uur ontvangen in de oude raadzaal van het gemeentehuis in Winschoten. Onder het genot van soep en broodjes vertellen enkele raadsleden over hun werk als raadslid: wat doet de gemeenteraad, waarover neemt de raad besluiten en hoe kunnen inwoners meepraten en meedenken? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend kunnen de gasten (een deel van) de raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. De raadsvergadering start om 20.00 uur.
Dichter bij de lokale politiek
Met dit initiatief wil de gemeenteraad inwoners meer betrekken bij de lokale politiek en laten zien wat het raadswerk inhoudt. “We merken dat mensen vaak wel iets horen over ‘de politiek’, maar niet precies weten wat de raad doet of hoe besluiten worden genomen,” vertelt Ronja Hooijkaas, raadscommunicatieadviseur. “Met Gast van de Raad willen we de politiek dichter bij de mensen brengen.”
Aanmelden?
Iedereen die in de gemeente Oldambt woont, kan zich aanmelden om een keer Gast van de Raad te zijn. Dit jaar kunnen inwoners nog gast zijn van de raad op woensdag 19 november en woensdag 17 december. Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl. Deelname is gratis.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg