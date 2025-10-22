Geen sprake van overval bij Op=Op in Veendam

VEENDAM – Dinsdagmiddag rond 16:20 uur is de politie met spoed uitgerukt naar de Winkler Prins Passage in Veendam. Volgens diverse media zou het gaan om een beroving bij de drogisterijketen Op=Op Voordeelshop.
Een medewerkster werd in het magazijn opgewacht door een man, op het moment dat zij naar huis wilde gaan. De dader wist na het incident te ontkomen.
Aanvankelijk ging de politie uit van een zakkenroller. Inmiddels blijkt dat er geld uit de portemonnee van een personeelslid is gegraaid. Vermoedelijk zijn er twee daders bij betrokken, die nog voortvluchtig zijn.
Van een overval is geen sprake geweest. Was dat wel het geval geweest, dan had de politie zichtbaar andere maatregelen getroffen.
De politie zet het onderzoek vandaag voort en is actief op zoek naar de daders.
Bron: Parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg