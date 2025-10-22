Gezellige Spelletjesavond in ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – ’t Ganzenust in Vriescheloo organiseert aanstaande vrijdag 24 oktober een gezellige spelletjesavond. Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan diverse bordspellen en kaartspellen, of een balletje te stoten bij het biljarten of darten.
De avond biedt voor elk wat wils, met een focus op traditionele gezelschapsspellen. Er kan onder andere klaverjas, hartenjagen en het populaire bordspel kezen worden gespeeld. Daarnaast staan de biljarttafel en het dartbord klaar voor de liefhebbers. Het is de ideale gelegenheid om in een ontspannen sfeer dorpsgenoten te ontmoeten en de strijd aan te gaan.
Tijdens de avond is er uiteraard gelegenheid voor een hapje en een drankje.
De spelletjesavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis aan de Meidoornweg 3. De entree is gratis. Tijd: 20.00 uur
Bron: Ronald Theuns
Catharina Glazenburg