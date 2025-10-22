Gezellige Spelletjesavond in ’t Ganzenust

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 22 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER EN WAT KALMER | KOMENDE DAGEN HERFST

Het is ook vandaag niet he-le-maal droog, maar veel buien zijn er niet en er zijn ook wat meer opklaringen dan gisteren. Natuurlijk is het ook vaak bewolkt maar er is ook maar een zwakke tot matige wind. De maximumtemperatuur is hetzelfde als gisteren want die is ongeveer 15 graden.

Vanavond en vannacht is er maar weinig wind en vannacht is het lang droog, maar aan het eind van de nacht gaat het regenen. Dat komt door een 1e front van een depressie die morgen en vrijdag bij ons voor herstweer gaat zorgen. Morgenochtend kan er al 5-10 mm regen vallen en morgenmiddag- en avond vallen er nog enkele regen- en onweersbuien met een beetje zon. Vrijdagnacht neemt de wind toe en vrijdagoverdag is er een krachtige westenwind met enkele buien en windstoten. Maximumtemperatuur morgen rond 14 graden, vrijdag ca. 12 graden.

In het weekend blijft het ook herfstachtig met vrij veel bewolking en af en toe regen, maar niet al teveel wind. Maar het wordt wel een beetje koud en vochtig met ‘s middags 10 tot 12 graden en ‘s nachts en ‘s ochtends 6 tot 9 graden. Na het weekend is er iets meer zon, maar helemaal droog wordt het voorlopig niet.