STADSKANAAL – Johan Deuling maakte een foto van de herfstpracht in Stadskanaal.
Onderweg van zijn werk naar huis zag Johan Deuling deze boom in prachtige herfstkleuren. Hij stapte van zijn fiets en maakte een foto en schreef hierbij de tekst: ‘Het totale plaatje, een geweldige twee-eenheid met daarbij de weemoedige gedachte: De boom met zijn prachtige gekleurde tooi, de natuur in de herfst door het jaar. Op de achtergrond Maarsheerd, verzorgingshuis Stadskanaal, met bewoners in de herfst van hun leven……’
Johan Deuling
Catharina Glazenburg