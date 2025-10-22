Kamp Westerbork stemlocatie tijdens Tweede Kamerverkiezingen 

WESTERBORK – Op woensdag 29 oktober 2025 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Speciaal voor deze gelegenheid wordt Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork eenmalig ingericht als officiële stemlocatie. Ook houdt het Herinneringscentrum een open dag en is de toegang tot het museum gratis.

Officieel stembureau

Directeur Bertien Minco: “Juist in tijden waarin op allerlei plaatsen in de wereld de democratie en rechtsstaat onder toenemende druk staan, is het extra van belang dit te beschermen. Door het Herinneringscentrum in te richten als stembureau proberen we daar een symbolische bijdrage aan te leveren. Mensen kunnen hun stem uitbrengen op deze historische locatie, toegang tot het museum is gratis en we hebben voor deze dag een speciaal programma voor het publiek.”

Bijzondere stemmers

Burgemeester Jan Zwiers van de gemeente Midden-Drenthe zal bij de opening van de stemlocatie de eerste stem uitbrengen. Ook Jetta Kleinsma, Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, zal haar stem uitbrengen bij het Herinneringscentrum. Voormalig presentator Rocky Tuhuteru zal vanwege zijn binding met Moluks woonoord Schattenberg, speciaal naar het Herinneringscentrum afreizen om zijn stem uit te brengen op deze historische locatie.

Alle stemmers krijgen een speciaal rood potloodje met daarop een citaat van Anne Frank: “Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten met de wereld te veranderen!” Anne Frank zat in 1944 drie weken met haar ouders en haar zus in kamp Westerbork gevangen, tot ze op transport werd gezet naar Auschwitz.

Programma

Tijdens deze open dag worden er verschillende acties en activiteiten georganiseerd. Iedere bezoeker ontvangt gratis het boek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank; Stemmers krijgen een speciaal rood potloodje, gemaakt in samenwerking met het Anne Frank Huis, met daarop een citaat van Anne Frank; Om 11.00 uur komt initiatiefneemster van het Herinneringscentrum Manja Pach samen met directeur van het Herinneringscentrum Bertien Minco praten over het belang van vrijheid en democratie. Er worden speciale Anne Frank rondleidingen georganiseerd op het voormalig kampterrein om 13.00 uur en 15.00 uur. Deze zullen starten bij de slagboom.

Openingstijden en toegang

Het Herinneringscentrum en het museum zijn op 29 oktober geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur als officiële stemlocatie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bezoekers hebben, of ze nou komen stemmen of niet, de gehele dag gratis toegang tot het museum en het kampterrein. Om 21.00 uur sluiten de stembussen in Nederland en worden de stemmen geteld.



Wie het voormalig kampterrein van kamp Westerbork wil bezoeken, kan hiervoor gebruik maken van de pendeldienst. Let op: de bussen rijden deze dag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het museum blijft wel tot 21.00 uur geopend.

Versterk met jouw stem de democratie

Onder de noemer ‘Versterk met jouw stem de democratie’ vragen verschillende herinneringscentra en WO2-musea aandacht voor het belang van vrijheid, democratie en de rechtsstaat. Op vijf plekken – het Anne Frank Huis, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Oranjehotel – kunnen kiezers op 29 oktober hun stem uitbrengen.

Bron: Herinneringskamp Westerbork

Catharina Glazenburg